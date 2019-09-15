Украина запланировала назанимать более 15 млрд долларов

В проекте украинского бюджета на 2020 год заложено 380 млрд гривен заимствований (около 15,3 млрд долларов), сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.

Маркарова уточнила, что, как надеется Киев, «это будут заимствования от украинских официальных кредиторов», передает ТАСС.

По ее словам, украинский кабмин будет продолжать «развивать местный рынок в гривне», а своей задачей видит контролирование долга и сокращение его процентного соотношения к ВВП «каждый год максимально быстро».

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Так, украинские власти надеются, что к концу следующего года уровень государственного долга к ВВП составит 46,7%.

В воскресенье кабинет министров Украины принял проект бюджета на 2020 год. Документом предусмотрено, что на безопасность и оборону на следующий год будет выделено более 245 млрд гривен (около 10 млрд долларов).

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