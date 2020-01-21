Глава Минэнерго Украины посоветовал детям шахтеров не идти по стопам отцов

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что дети шахтеров не должны идти по стопам родителей, так как добыча угля уходит в прошлое.

Оржель заявил на презентации концепции перехода Украины к 2050 году к «зеленой энергетике», что «дети из шахтерских семей должны искать другое, возможно, более интересное и эффективное направление для обучения и возможной будущей работы», передает ТАСС со ссылкой на агентство УНН.

По его мнению, «со временем такие технологии уходят в прошлое, а приходят более новые технологии».

«Мы понимаем, насколько это тяжелый социальный вопрос, как сложно с трудоустройством в городах и городках, где единственным местом работы является шахта. Вместе с тем я думаю, что сама мировая тенденция говорит: этот вид технологии (добыча угля) останется в прошлом», – заявил министр.

По словам Оржеля, число шахт будет неуклонно сокращаться: «Это напрямую зависит от их рентабельности, ведь значительное количество из них – нерентабельны».

Отметим, что угольная промышленность Украины в последние годы переживает системный кризис. Ранее на многих государственных шахтах добывали по 2-3 тыс. тонн в сутки, а теперь – по 300 тонн, сообщал глава комиссии по реорганизации шахт госпредприятия «Объединенная компания «Укруглереструктуризация» Валентин Киселев.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что Украина потратит 28 млн долларов на закрытие шахт.

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