В Петербурге проверят увольнение учителя за чтение Есенина

Комитет по образованию Петербурга проверит сообщения СМИ об увольнении преподавателя Алексея Никитина из школы в Курортном районе после прочтения школьникам стихотворения Сергея Есенина «Исповедь хулигана».

«Комитет проверит информацию СМИ об увольнении преподавателя Алексея Никитина из школы», – сказал представитель ведомства, передает РИА «Новости».

По данным местных СМИ, преподаватель школы в Сестрорецке Алексей Никитин прочитал ученикам стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана», в котором «используются нелитературные слова». После того, как об этом узнала администрация школы, учителю пришлось уволиться.

Ранее в Курганской области учителя физкультуры уволили и оштрафовали за мат в адрес одного из учеников.