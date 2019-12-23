Курганский учитель физкультуры наказан за матерную ругань в адрес школьника

В одной из школ Шадринского района Курганской области учителя физкультуры уволили и оштрафовали за мат в адрес одного из учеников, сообщила прокуратура региона.

В полицию обратился родитель ученика, заявивший о том, что на уроке педагог обматерил школьника. По данным ведомства, между учителем и учеником произошел словесный конфликт в присутствии других учащихся.

«В связи с этим, межрайонной прокуратурой в адрес директора школы внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого учитель освобожден от занимаемой должности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того в отношении учителя было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). Педагогу выписан штраф, постановление о привлечении к ответственности пока не вступило в законную силу.

Ранее в Тюменской области учитель ОБЖ обматерил и побил школьников на уроке.