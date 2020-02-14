Топ-менеджер Нафтогаза через суд потребовал премию за «победу» над Газпромом

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал, что через суд потребовал выплатить ему премию за победу в Стокгольмском арбитраже.

«Я обратился в Печерский суд. Я надеюсь, что Печерский суд не будет «самым справедливым судом в мире», как это раньше было, а решение будет справедливо, никто звонить туда не будет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на эфир Общественного телевидения Украины.

Витренко заявил, что премию должны были перечислить до конца прошлого года.

«Эта премия – это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре», – сказал он.

Ранее Витренко заявлял о готовности жаловаться в «компетентные органы», так как он остался без премии за решение Стокгольмского арбитража в споре с Газпромом.