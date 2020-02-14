США решили урезать закупки F-35 ради стены на границе с Мексикой

Пентагон направил в Конгресс США уведомление о сокращении финансирования программы закупок истребителей пятого поколения F-35 и ряда других военных программ для выделения средств на строительство ограждений на границе с Мексикой, сообщило американское издание The Hill.

По информации издания, финансирование военных программ планируется урезать на 3,8 млрд долларов, включая 2,2 млрд из основного военного бюджета на 2020 год, а также 1,6 млрд из бюджета OCO (Overseas Contingency Operations) на проведение зарубежных военных операций, передает ТАСС.

Согласно запросу Пентагона, программа закупок F-35 будет урезана на 156 млн долларов.

Издание сообщает, что в направленном в Конгресс уведомлении сокращение расходов названо поддержкой «программ более высокого приоритета» для борьбы с наркотиками.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что даже профессиональные скалолазы не смогли перебраться через новую стену на границе с Мексикой. Глава Белого дома также показал, какой будет новая стена на границе с Мексикой.