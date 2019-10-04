Трамп показал процесс возведения новой стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп показал, какой будет новая стена на границе с Мексикой.

Трамп опубликовал в Twitter видео, где показано возведение новой стены на границе с Мексикой. Кроме того, на кадрах видны те конструкции, которые были на этом месте прежде.

Ранее Трамп заявил, что даже профессиональные скалолазы не смогли перебраться через стену из отдельно стоящих металлических конструкций на границе с Мексикой.

Также сообщалось, что Белый дом попросил еще денег на строительство стены на границе с Мексикой. Речь идет о дополнительных 5 млрд долларов.