Белый дом попросил еще денег на строительство стены на границе с Мексикой

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у министерства внутренней безопасности США дополнительные 5 млрд долларов на финансирование строительства стены на границе с Мексикой в 2020 году, сообщает Washington Post со ссылкой на американскую администрацию.

Источники также сообщили, что в ходе встречи в Белом доме 11 сентября, организованной старшим советником Трампа Джаредом Кушнером, обсуждался план по оказанию давления на членов конгресса с целью возместить 3,6 млрд долларов, которые Пентагон выделил на строительство стены на границе с Мексикой, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

По информации СМИ, на строительство стены потребует 18,4 млрд долларов до 2020 года, что превышает официальные данные Белого дома. Так, стоимость еще одной мили стены составляет более 36 млрд долларов. Издание, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении документы, сообщает, что правительство США намерено приобрести участок земли, где планируется возвести около 200 миль стены.

Ранее Трамп «забрал» на строительство стены на границе с Мексикой 771 млн долларов из программы «Европейская инициатива сдерживания», которая нацелена на «сдерживание российской агрессии».