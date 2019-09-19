Трамп рассказал о скалолазах, не сумевших перебраться через стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что даже профессиональные скалолазы не смогли перебраться через стену на границе с Мексикой.

«У нас были скалолазы... и они испытывали разные виды стен (...) Они не смогли перебраться за эту стену», – заявил Трамп, передает «Интерфакс» со ссылкой на Fox News.

Он добавил, что стена позволяет увидеть то, что находится за ней. Стена построена из отдельно стоящих металлических конструкций, с помощью которых можно смотреть по ту сторону.

Ранее сообщалось, что американский лидер перераспределил на строительство стены на границе с Мексикой 771 млн долларов из программы «Европейская инициатива сдерживания», которая направлена на «сдерживание российской агрессии».