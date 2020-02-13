Кремль заявил об отсутствии прямого вмешательства США в ситуацию в Идлибе

В настоящее время не стоит говорить о непосредственном вмешательстве Соединенных Штатов в ситуацию в Идлибе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который не исключил, что проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.

«Пока мы не можем говорить о непосредственном вмешательстве США в данный конфликт», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«В любом случае здесь идет речь не о конфликте, здесь речь идет о выполнении сочинских договоренностей и о тех обязательствах, которые стороны на себя взяли в соответствии с этим документом», – добавил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что сирийские войска в Идлибе ведут борьбу с террористами на территории своей страны.

Ранее российское посольство в Анкаре опубликовало пост, в котором призвало граждан Турции решить, следует ли считать Соединенные Штаты союзниками.

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