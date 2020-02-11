В России узаконили охоту в полувольных условиях

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, легализующий охоту в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов дополняется положением, согласно которому так называемая вольерная охота допускается при наличии путевки, то есть документа, «подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства», передает ТАСС.

Законопроектом определяется статус охотничьих ресурсов, содержащихся в полувольных условиях, основания и особенности их использования, в том числе при осуществлении любительской и спортивной охоты. Минприроды наделяется правом вводить ограничения любительской и спортивной охоты в полувольных условиях, а также устанавливать требования к размерам объектов охотничьей инфраструктуры в зависимости от вида животных и их популяции.

«Законопроект дает старт развитию новой отрасли охотничьего хозяйства. Аналогию можно провести с аквакультурой. Речь идет о деятельности, которая способна существенно снизить давление на дикую природу и содействовать восстановлению популяции диких животных», – сказал председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, представляя инициативу.

По словам одного из авторов законопроекта, первого зампреда профильного комитета Николая Валуева, документ имеет прежде всего экономическую направленность.

«Данная мера как раз позволит повысить привлекательность этой сферы и охотничьего хозяйства по примеру хозяйств других стран Европы, Африки, Северной и Южной Америк», – заявил он.

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