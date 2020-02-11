Министры обороны НАТО и Украины обсудят военные реформы Киева

Главы министерств обороны стран Североатлантического альянса и Украины 13 февраля в Брюсселе обсудят военные реформы в стране, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы встретимся с министром обороны Украины, чтобы обсудить важность продолжения процесса реформ в области обороны и выразить нашу мощную поддержку», – сказал он, передает ТАСС.

В январе Киев попросил НАТО начать официальную процедуру рассмотрения заявки на участие в программе расширенных возможностей альянса. Между тем, экс-глава МИД Украины Павел Климкин признал, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз в нынешнем ее состоянии невозможно.