Украине захотелось «расширенных возможностей НАТО»

Киев просит НАТО начать официальную процедуру рассмотрения заявки на участие в программе расширенных возможностей альянса, сообщил вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба.

Он обратился с соответствующей просьбой к НАТО, заявив, что Украина должна стать участницей программы, исходя из практических, а не из политических соображений, ведь «потребность давно перезрела», передает РИА «Новости».

Украинские военные, по словам вице-премьера, «требуют тесного взаимодействия» с НАТО и обмена информацией. Как заявил Кулеба, «особенно этот вопрос актуален в разрезе угроз в Черноморском регионе».

Кулеба уточнил, что участие в программе не предусмотрено в рамках украинской интеграции в НАТО. Курс Киева на членство в НАТО реализуется в рамках другой программы – годовой программы под эгидой комиссии Украина-НАТО.

В янвваре экс-глава МИД Украины Павел Климкин признал, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз в нынешнем ее состоянии невозможно.

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