Изолятор для прибывающих из Китая детей организовали в Ростове-на-Дону

Изолятор для круглосуточного наблюдения за здоровыми пациентами, прибывающими из Китая в Ростов-на-Дону, организовали в детской городской больнице №2, сообщила администрация города.

«В соответствии с планом по перепрофилированию медицинских организаций и рекомендациями ВОЗ наблюдать здоровых пациентов, прибывающих из Китайской Народной Республики, принято решение - на базе Детской городской больницы №2 организован изолятор для здоровых пациентов с целью нахождения под круглосуточным наблюдением врачей», – передает РИА «Новости» сообщение.

В изолятор помещены 13 человек, у них взяты анализы на коронавирус. По состоянию на вечер понедельника, лабораторно подтвержденных фактов коронавирусной инфекции в Ростове-на-Дону не выявлено.

Все пациенты, проходившие лечение в горбольнице №2, переведены в другие медицинские организации или выписаны с рекомендациями наблюдения врачей по месту жительства. На период работы изолятора госпитализация детей будет осуществляться в больницу №20 и Областную детскую больницу.

По информации управления здравоохранения Ростова-на-Дону, на начало февраля под наблюдением медиков в городе находились 23 человека, прибывших из Китая. Как сообщало управление Роспотребнадзора по региону, всего в области под наблюдением находятся более 200 человек.

Напомним, во вторник китайские СМИ сообщили, что число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило в общей сложности 1017 человек, более четырех тысяч выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тысячи.

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