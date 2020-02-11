Украина захотела продлить запрет на российские соцсети

Глава министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал продление запрета на российские соцсети и медиа на Украине.

По его словам, весной заканчивается срок запрета на российские соцсети и медиа, и ведомство намерено инициировать продолжение их блокировки, передает «РБК-Украина».

«Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии... Будем инициировать. Обязательно», – сказал Бородняский.

Ранее на сайте украинского президента зарегистрировали петицию о возобновлении работы российских интернет-ресурсов.

Напомним, власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru. Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.

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