Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

Правительство России временно постановило безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки коронавируса.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации временно приостановить безвизовые туристические поездки, предусмотренные Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках», – сказано в распоряжении, опубликованном на сайте российского правительства.

При этом МИД России также поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР.

Кроме того, правительство поручило МВД России и его территориальным органам «временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам КНР».

Ранее Роспотребнадзор ввел усиленный режим дезинфекции для магазинов и мест общепита.

Также в субботу российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто планирует срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса. Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации самолеты ВКС, россиян доставят на родину 3-4 февраля.

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Газета ВЗГЛЯД писала, что к спасению от коронавируса подключили военных.

Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.

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