Роспотребнадзор ввел усиленный режим дезинфекции для магазинов и мест общепита

Роспотребнадзор выпустил постановление, которое определяет процедуру работы с гражданами, прибывающими из Китая, и вводит дополнительные меры профилактики распространения коронавируса.

«Высшим должностным лицам субъектов России организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли продуктами, мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима», – сказано в постановлении Роспотребнадзора.

Кроме того, руководству субъектов вместе с Минздравом предписано обеспечить наблюдение за гражданами, пребывающими из Китая на срок до 14 дней (инкубационный период коронавируса).

Также властям регионов поручили определить схемы транспортировки из аэропортов в медицинские учреждения людей, которым может понадобиться наблюдение врачей.

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Ранее российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто планирует срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса. Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации самолеты ВКС.

Газета ВЗГЛЯД писала, что к спасению от коронавируса подключили военных.

Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.

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