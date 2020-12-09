Эксперт: Украина пытается нащупать слабые места спецслужб России

В первые годы независимости украинские спецслужбы были крайне слабыми, но после 2014 года их стали обучать кураторы из США. Поэтому теперь Киев способен устраивать дерзкие спецоперации в Центральной России. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов, комментируя сообщения о попытке украинских спецслужб похитить из России бывшего ополченца.

«Украинские спецслужбы уже проводили дерзкие операции в ДНР и ЛНР. На их счету – успешные покушения на лидеров этих республик, а также вылазки в Крыму. Наверняка диверсанты уже проникали и в другие российские приграничные области, но пока этого не афишировали. Уверен, что они продолжают планировать и новые подобные операции – например, покушение на жизнь или похищение бывших командиров ДНР-ЛНР, живущих в Центральной России», – сказал ветеран группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.

Напомним, 4 декабря российские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы с Украиной. Инцидент произошел на участке пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. В ходе перестрелки один из нарушителей границы был убит, а двоим удалось скрыться, сообщили в ФСБ.

Во вторник «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники сообщила, что за попыткой прорыва стояли спецслужбы сопредельного государства – Служба безопасности Украины (СБУ) и Силы спецопераций (ССО) Минобороны республики. По данным издания, в момент обнаружения группа нарушителей на самом деле двигалась в сторону Украины из глубины российской территории, куда украинские спецназовцы сумели незаметно проникнуть раньше. Реальной целью нападавших был россиянин, ранее воевавший в ополчении Донбасса. Диверсанты захватили его в России и ввели заложнику химический раствор, чтобы он не мог сопротивляться. После этого диверсионная группа направилась обратно к границе, где ее встречал отряд Сил спецопераций (ССО) Украины из троих человек. В этот момент группу и обнаружили пограничники. По некоторым данным, захваченный в плен россиянин в итоге был освобожден.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащего для воспрепятствования законной деятельности»). В свою очередь Государственная пограничная служба Украины заявила, что «не фиксировала» никаких перестрелок.

Филатов вспоминает, что в первые годы независимости Украины СБУ и спецслужбы Минобороны соседней страны были в отвратительном состоянии. «Когда я посещал Киев, то лично убеждался в том, что руководство республики не обращало никакого внимания на кадровую работу в этих структурах. Но после 2014 года и в СБУ, и в Минобороны Украины стали вкачиваться огромные бюджеты, – говорит подполковник ФСБ. – Теперь в партнерах у них старшие братья – те же спецслужбы США, очень серьезные структуры. Теперь у них – хорошие и подготовка, и техническое оснащение. У них появились возможности для серьезных спецопераций».

Но Филатов уверен, что ФСБ, Главное разведуправление Генштаба Минобороны России и другие соответствующие структуры тоже «держат ухо востро». «У нас тоже хорошие кадры, на нашем счету тоже много удачных спецопераций», – сказал эксперт.

Ветеран ФСБ уточнил, что профессионализм спецоперации не оценивается по критерию, удалась спецоперация или же нет, поскольку много зависит и от простого везения. «Все профессиональные операции – дерзкие, поскольку неожиданные для противника. Дерзость в данном случае – только один из эпитетов. Один из главных критериев профессионализма – действие не по шаблону, чтобы противник не смог заранее разгадать замысла. В практике спецслужб, как в шахматах, на каждый оригинальный ход противника приходится изобретать свой контрход», – сказал эксперт.

В Луганске считают, что попытка выкрасть ополченца преследовала заодно и чисто политическую цель – в СБУ пытаются вновь обострить отношения Киева и Москвы.

«Эта диверсионная операция – как тревожащий огонь на линии фронта. Попытка нащупать слабые места спецслужб России. Такое бросание пробных шаров будет повторяться, ведь внешние кураторы Киева по-прежнему заинтересованы в том, чтобы сохранялось напряжение на границе Украины и России», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Но украинская сторона должна четко понимать: на любые недружественные действия она получит адекватный симметричный ответ от Российской Федерации, – заключил он. – И не нужно ждать особых новых поводов. Ответ на попытку совершить диверсию внутри России должен быть самым жестким».