Эксперт: Украина пытается нащупать слабые места спецслужб России

Взгляд
9 декабря, среда  |  Последнее обновление — 20:14  |  vz.ru
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Америка начала спекулировать на самом главном

Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно Amit Dave/Reuters
Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт? Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Против российской вакцины созрел заговор

Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса Сергей Карпухин/ТАСС
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутник V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.  Подробности...
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Как Мадуро удалось вновь разозлить Соединенные Штаты

США будут усиливать давление на Мадуро REUTERS/Manaure Quintero
В США бурно возмущаются результатами парламентских выборов в Венесуэле. Еще бы – ведь по результатам этих выборов сторонники президента Мадуро одержали настолько впечатляющую победу, что его главному конкуренту, «и. о. президента Венесуэлы Гуайдо», можно забыть о дальнейшей политической карьере. Однако ряд инструментов давления на Венесуэлу у США остаются – какие именно? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Хип-хоп и Чайковский оказались живучее рок-н-ролла

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Хорошо это или плохо, что музыка перестала быть связывающим массы общественным феноменом и стала сугубо узкогрупповым? Всё, что объединяет общество – это хорошо, а то, что разъединяет – плохо. Объединяющей всех современной музыки практически не осталось. Подробности...

Нельзя оставлять людей без поддержки

Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области
Какими бы сложными не были внешние обстоятельства, мы всегда помним о наших обязательствах перед гражданами. В этот сложный период просто нельзя оставлять людей без поддержки. В Самарской области своих не бросают. Подробности...

Русская идея пошла с молотка

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутый на «Оскар», представит в США и в мире русскую идею и экспортный вариант сталинизма, но не подлинную историю. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 14 комментариев
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Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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19:06
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Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

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В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Эксперт: Украина пытается нащупать слабые места спецслужб России

       9 декабря 2020, 19:20
    Фото: Михаил Палинчак/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    В первые годы независимости украинские спецслужбы были крайне слабыми, но после 2014 года их стали обучать кураторы из США. Поэтому теперь Киев способен устраивать дерзкие спецоперации в Центральной России. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов, комментируя сообщения о попытке украинских спецслужб похитить из России бывшего ополченца.

    «Украинские спецслужбы уже проводили дерзкие операции в ДНР и ЛНР. На их счету – успешные покушения на лидеров этих республик, а также вылазки в Крыму. Наверняка диверсанты уже проникали и в другие российские приграничные области, но пока этого не афишировали. Уверен, что они продолжают планировать и новые подобные операции – например, покушение на жизнь или похищение бывших командиров ДНР-ЛНР, живущих в Центральной России», – сказал ветеран группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.

    Напомним, 4 декабря российские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы с Украиной. Инцидент произошел на участке пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. В ходе перестрелки один из нарушителей границы был убит, а двоим удалось скрыться, сообщили в ФСБ.

    Во вторник «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники сообщила, что за попыткой прорыва стояли спецслужбы сопредельного государства – Служба безопасности Украины (СБУ) и Силы спецопераций (ССО) Минобороны республики. По данным издания, в момент обнаружения группа нарушителей на самом деле двигалась в сторону Украины из глубины российской территории, куда украинские спецназовцы сумели незаметно проникнуть раньше. Реальной целью нападавших был россиянин, ранее воевавший в ополчении Донбасса. Диверсанты захватили его в России и ввели заложнику химический раствор, чтобы он не мог сопротивляться. После этого диверсионная группа направилась обратно к границе, где ее встречал отряд Сил спецопераций (ССО) Украины из троих человек. В этот момент группу и обнаружили пограничники. По некоторым данным, захваченный в плен россиянин в итоге был освобожден.

    Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащего для воспрепятствования законной деятельности»). В свою очередь Государственная пограничная служба Украины заявила, что «не фиксировала» никаких перестрелок.

    Филатов вспоминает, что в первые годы независимости Украины СБУ и спецслужбы Минобороны соседней страны были в отвратительном состоянии. «Когда я посещал Киев, то лично убеждался в том, что руководство республики не обращало никакого внимания на кадровую работу в этих структурах. Но после 2014 года и в СБУ, и в Минобороны Украины стали вкачиваться огромные бюджеты, – говорит подполковник ФСБ. – Теперь в партнерах у них старшие братья – те же спецслужбы США, очень серьезные структуры. Теперь у них – хорошие и подготовка, и техническое оснащение. У них появились возможности для серьезных спецопераций».

    Но Филатов уверен, что ФСБ, Главное разведуправление Генштаба Минобороны России и другие соответствующие структуры тоже «держат ухо востро». «У нас тоже хорошие кадры, на нашем счету тоже много удачных спецопераций», – сказал эксперт.

    Ветеран ФСБ уточнил, что профессионализм спецоперации не оценивается по критерию, удалась спецоперация или же нет, поскольку много зависит и от простого везения. «Все профессиональные операции – дерзкие, поскольку неожиданные для противника. Дерзость в данном случае – только один из эпитетов. Один из главных критериев профессионализма – действие не по шаблону, чтобы противник не смог заранее разгадать замысла. В практике спецслужб, как в шахматах, на каждый оригинальный ход противника приходится изобретать свой контрход», – сказал эксперт.

    В Луганске считают, что попытка выкрасть ополченца преследовала заодно и чисто политическую цель – в СБУ пытаются вновь обострить отношения Киева и Москвы.

    «Эта диверсионная операция – как тревожащий огонь на линии фронта. Попытка нащупать слабые места спецслужб России. Такое бросание пробных шаров будет повторяться, ведь внешние кураторы Киева по-прежнему заинтересованы в том, чтобы сохранялось напряжение на границе Украины и России», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

    «Но украинская сторона должна четко понимать: на любые недружественные действия она получит адекватный симметричный ответ от Российской Федерации, – заключил он. – И не нужно ждать особых новых поводов. Ответ на попытку совершить диверсию внутри России должен быть самым жестким».


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