Минздрав Украины предложил ввести «плановый» жесткий карантин Вооруженный нарушитель застрелен при попытке перейти границу России со стороны Украины 4 декабря 2020, 11:55 Текст: Алина Назарова

Трое вооруженных нарушителей попытались перейти российскую границу со стороны Украины, при перестрелке один из них погиб, двое скрылись, сообщает пресс-служба ФСБ. «На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Россию тремя вооруженными неизвестными», – говорится в релизе, передает РИА «Новости». В ФСБ добавили, что при попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины. Летом крымские пограничники задержали гражданина Украины, который попытался пересечь государственную границу в обход пунктов.

