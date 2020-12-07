СК возбудил дело после нападения на погранотряд в Белгородской области

Следственной управление СК по Белгородской области возбудило уголовное дело после инцидента на границе России, в ходе которого трое вооруженных нарушителей попытались проникнуть в страну со стороны Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности)», – говорится в сообщении на сайте СКР.

По данным следствия, 3 декабря 2020 года пограничным нарядом пограничного управления УФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресечена попытка нарушения государственной границы России тремя вооруженными лицами.

После требования командира пограничного наряда остановиться, нарушители открыли огонь по пограничникам. «Чтобы защитить жизнь подчиненных, командир наряда принял решение открыть ответный огонь. В результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован. У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения – все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств», – уточнили в СК. Расследование уголовного дела продолжается.

В ФСБ России ранее сообщили, что двое нарушителей скрылись на территории Украины.