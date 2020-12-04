Погранслужба Украины не зафиксировала перестрелку на границе с Россией

Украинские пограничники не фиксировали перестрелку на границе с Россией, но проверяют участок, где такое нарушение могло произойти, заявили в Государственной пограничной службе Украины.

«Пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов на границе с Россией. Кроме того, российская сторона до этого немедленно не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В настоящее время, по информации пресс-службы, «дополнительно проверяется участок местности, на которую указывает РФ, где могло произойти нарушение границы».

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о пресечении пограничным нарядом попытки нарушения границы тремя вооруженными неизвестными с территории Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.