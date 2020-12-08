Осень 2020 года признали самой теплой в России

Осень 2020 года стала самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Самая теплая осень! С сентября по ноябрь температурный режим, усредненный за эти три месяца, стал самым высоким. В ранге самых высоких температурных режимов осени теперь будет фигурировать нынешний год», – передает ТАСС слова Вильфанда на онлайн-конференции в Москве во вторник.

Он добавил, что синоптики прогнозируют, что 2020 год будет самым теплым в истории наблюдений в Москве.

«2020 год в Москве, по всей видимости, побьет 2019 год (среднегодовая температура будет самой теплой)», – сказал Вильфанд.

Он уточнил, что глобально 2020 год окажется, скорее всего, вторым в ряду самых теплых.

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