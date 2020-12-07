Умерла ректор Пермского медуниверситета Ирина Корюкина

Ректор Пермского медуниверситета, депутат заксобрания Пермского края Ирина Корюкина умерла в понедельник, сообщили в краевом минздраве.

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения сообщили, что «час назад в реанимации скончалась Ирина Корюкина». Диагноз в ведомстве сообщать не стали, передает газета «Аргументы и Факты».

По данным информированного источника, в последние дни профессор находилась в реанимации, она не могла дышать самостоятельно, была на ИВЛ.

СМИ сообщают, что причиной смерти якобы могли быть осложнения после коронавируса.

Корюкина родилась 21 февраля 1953 года в Перми. Окончив школу с золотой медалью, поступила в Пермский медицинский институт на лечебный факультет. В 1976 году с отличием окончила институт и продолжила обучение в ординатуре по педиатрии, затем – в аспирантуре.

В 1993 году стала профессором. В 2005 году была избрана ректором Пермского государственного медицинского университета.

Ранее заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. В музее сообщали, что она умерла от коронавируса в сочетании с другими заболеваниями. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с ее смертью.