Гонщик Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус Названа причина смерти Ирины Антоновой 1 декабря 2020, 13:07

Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова умерла от коронавируса в сочетании с другими заболеваниями, сообщает пресс-служба музея. «У нее сочетанный диагноз: коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован... Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кардиосклероз», – сказано в сообщении, передает РИА «Новости». Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с ее смертью.

