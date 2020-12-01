Путин выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой

Президент Владимир Путин хорошо знал президента Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирину Антонову, ценил ее экспертное мнение и глубоко соболезнует в связи с ее смертью, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Печальное событие – умерла Ирина Антонова. Ее Путин очень хорошо знал, бывал неоднократно у нее в музее, ценил ее экспертное, глубочайшее знание. И президент глубоко соболезнует в этой связи» , – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что в ближайшее время «будет направлена телеграмма соболезнования родным и близким Ирины Антоновой».



Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. В 1940 году поступила на искусствоведческое отделение филологического факультета Института философии, литературы и истории (ИФЛИ). В 1941 году, после слияния ИФЛИ с Московским государственным университетом им. Ломоносова, стала студенткой искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ. Окончила его с отличием в 1945 году.

С апреля 1945 года – научный сотрудник отдела Запада Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина. В феврале 1961 года стала директором музея. В 1974 году под ее руководством была осуществлена реорганизация экспозиции музея. В том же году в ГМИИ впервые в СССР была выставлена знаменитая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». В дальнейшем при участии Антоновой в Пушкинском музее состоялся ряд важных выставок.

В апреле 2013 года Ирина Александровна была назначена главным куратором государственных музеев России. В июле того же года освобождена от должности директора Пушкинского музея, одновременно заняв специально учрежденный для нее пост президента ГМИИ.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни.