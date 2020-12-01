Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, сообщила директор музея Марина Лошак.

«Ирина Александровна умерла», – приводит ТАСС ее слова.

Антонова возглавляла Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея.

В 1974 году под ее руководством была осуществлена реорганизация экспозиции музея. В том же году в ГМИИ впервые в СССР была выставлена знаменитая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Также Ирина Антонова является лауреатом Государственной премии России, кавалером ордена Почетного легиона и ордена «За заслуги перед Отечеством», командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», имеет множество наград: ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Восходящего солнца и множество других.