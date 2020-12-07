Рубль вырос к доллару и евро Рубль подешевел к доллару и евро 7 декабря 2020, 10:10 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 23 копейки – до 74,28 рублей, курс евро поднялся на 27 копеек – до 90,07 рубля. Февральский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 49 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

