В ходе акции протеста в Минске задержаны более 300 человек

Административный процесс начат в отношении более 300 человек, которых задержали в Минске из-за участия в несанкционированных акциях протеста, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

«Сегодня, 6 декабря, с 12.00 до 15.00 часов (совпадает с мск) в различных районах столицы собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы (…) За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по статье 23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в некоторых районах Минска протестующие пытались выходить на проезжую часть (проспект Партизанский, улицы Голубева и Есенина), правоохранителями приняты меры по пресечению подобных действий.

При этом в пресс-службе обратили внимание, что некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в подобных мероприятиях, а отдельные лица «оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей».

Ранее сообщалось, что центр Минска взят под контроль сотрудников силовых органов в связи с объявленной акцией оппозиции, правоохранители стянулись и в другие районы белорусской столицы. Глава милиции Минска Михаил Гриб предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии «никто ни с кем церемониться не будет».

Напомним, белорусская оппозиция не признала итоги президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в республике вспыхнули массовые акции протестов. Лукашенко заявил, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.