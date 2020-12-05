Стало известно о возвращении трубоукладчика «Фортуна» в порт Висмар

Якорный трубоукладчик «Фортуна», который, вероятно, будет заниматься достройкой газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, возвращается в немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные системы по отслеживанию судов Marine Traffic.

Сейчас судно-трубоукладчик находится на стоянке в открытом море вблизи Висмара. Не сообщается, когда «Фортуна» прибудет в порт, передает РИА «Новости». При этом ТАСС со ссылкой на Marine Traffic сообщает, что «Фортуна» направляется в германский порт Росток. Сейчас судно находится в Балтийском море, его статус – ограниченная маневренность.

Напомним, сообщалось, что «Фортуна» вышла из порта Висмар для отправки в порт Росток. Из данных навигационного предупреждения, распространенного Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии, следует, что именно «Фортуна» будет заниматься прокладкой труб для газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии.

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