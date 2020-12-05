Экс-президент Армении и НКР обвинил Ереван в войне в Карабахе

Власти Армении «осознанно или неосознанно» сделали все, чтобы война в Нагорном Карабахе стала неизбежной, заявил бывший президент Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Роберт Кочарян.

Кочарян заявил, что «можно было избежать войны», но из-за «противоречивых заявлений» даже «сопредседатели не знали, чего хочет армянская сторона». Казалось, что она «придумывает разные поводы, чтобы загнать переговорный процесс в тупик». По словам Кочаряна, «война началась», когда «никто не сомневался, что переговорный процесс срывается по причине армянской стороны», передает РИА «Новости» со ссылкой на армянский «5-й канал».

Он обвинил Ереван в том, что власти Армении «легитимизировали азербайджанскую агрессию против Карабаха». Кочарян напомнил, что «правовой основой существования Нагорного Карабаха был принцип самоопределение наций», а «власти своими заявлениями перевели вопрос в плоскость территориальной целостности». В результате именно в таком ключе стало смотреть на проблему международное сообщество. Кочарян заявил: «Сколько человек осудило Азербайджан за развязывание войны? Это просто дипломатический крах». По его словам, заявление премьер-министра о том, что «Карабах – это Армения и все» перевело проблему в плоскость армяно-азербайджанских отношений.

Кроме того, «спровоцированный в июле пограничный конфликт» также усилил эскалацию. Как указал Кочарян, «12 июня начальник генерального штаба заявляет, что Армения не готова к войне, а через месяц провоцируется инцидент, преувеличивается значение этого инцидента», сообщается, что «победили Азербайджан и Турцию». Бывший президент Армении заявил: «Что это такое, если подталкивание к войне? Если ты знаешь, что не готов, почему идти на такой шаг? Неужели думали, что Турция и Азербайджан это проглотят».

Кочарян подверг критике слова экс-главы минобороны страны Давида Тонояна, заявившего: «Новая война – новые территории». Кочарян подчеркнул, что у Еревана не было сил подтвердить на деле такое заявление, но Армения при этом «пустословием» подтолкнула Азербайджан на более интегрированное сотрудничество с Турцией.

Война в Нагорном Карабахе была официально остановлена 10 ноября. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.

Кочарян — второй президент Республики Армения (30 марта 1998 года – 9 апреля 2008 года), первый президент НКР (29 декабря 1994 года – 20 марта 1997 года).

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