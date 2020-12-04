В Одесской области отменили статус русского языка как регионального

Одесский окружной административный суд отменил решение областного парламента о региональном статусе русского языка в Одесской области, сообщают украинские СМИ.

«Одесский окружной административный суд отменил решение Одесского областного совета о региональном языке. С 2012 года этот статус был у русского языка», – цитирует сообщение местных СМИ ТАСС.

Такое решение было принято 3 декабря.

Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом «влюбить» своих друзей и близких в украинский язык. Верховный суд Украины запретил президенту страны говорить по-русски – 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.