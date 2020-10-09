Верховный суд Украины запретил Зеленскому говорить по-русски

Верховный суд Украины удовлетворил иск, в котором гражданин потребовал, чтобы президент страны Владимир Зеленский, исполняя служебные обязанности, общался на украинском, а не на русском языке.

Истец обратился в суд с просьбой признать противоправным общение Зеленского на форуме интернет-деятелей iForum-2019 в мае 2019 года на русском и обязать президента Украины воздержаться от общения на негосударственном языке во время исполнения полномочий, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Кассационный суд в составе Верховного суда изначально отказал в удовлетворении требований, после чего истец подал апелляцию.

«Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая палата Верховного суда указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», – пояснили в пресс-службе.

В суде отметили, что за действия в рамках политической деятельности, а не во время предусмотренных конституцией страны полномочий, глава государства должен нести политическую, а не юридическую ответственность.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.

Летом на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки Зеленского из-за несоблюдения им своих обещаний. Документ набрал необходимое число голосов, но президент отказался уходить в отставку.