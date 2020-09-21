Зеленский отказался уходить в отставку из-за нарушения закона

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил на петицию о его отставке из-за отсутствия декларирования крупной суммы денег, заявив, что не видит оснований для этого и не намерен уходить с поста президента.

Автор электронной петиции, набравшей необходимые 25 тыс. голосов, напомнил Зеленскому обещание уйти в отставку в случае нарушения законов Украины.Такое требование автора выдвинуто из-за отсутствия декларирования Зеленским изменений в имущественном состоянии его семьи.

«Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной об отставке с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи, что произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами», – говорится в ответе Зеленского на сайте президента.

Он подчеркнул, что «сразу после обнаружения указанной ошибки публично признал и исправил ее, и последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства».

«С учетом изложенного сообщаю, что принятие каких-либо решений в соответствии с указанной петицией не планируется», – отметил он.

Вместе с тем президент подтвердил свое намерение уйти в отставку в случае нарушения им законов Украины.

«Слова моего обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона были сказаны в контексте недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством. Моя позиция по этому вопросу остается неизменной», – заключил глава государства.

Ранее Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции вручило Зеленскому протоколы об административных правонарушениях «в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии».

Семья Зеленского не задекларировала средства от финансовых операций с облигациями. Стоимость облигаций превышала 50 размеров прожиточного минимума, поэтому Зеленский должен был уведомить об этом в течение 10 дней, но не сделал этого.