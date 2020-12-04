Минздрав предупредил о вызываемых коронавирусом смертельных иммунных расстройствах

Новая коронавирусная инфекция может вызывать нарушения работы иммунной системы человека, приводящие к летальным исходам, сообщил главный детский гематолог Минздрава Александр Румянцев.

«Это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекциями. То есть это заболевание, которое вызывает иммунные расстройства, приводящие к гибели людей. Поэтому мы сейчас заняты тем, чтобы использовать свои опыт и знания в лечении этих пациентов», – передает ТАСС слова Румянцева.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 2 402 949 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 888 752 человек, из них 28901 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксированы 569 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 42176 человек.

Накануне, 3 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28145. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 742.