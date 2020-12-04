Экс-главу речной полиции задержали по делу о гибели 11 пассажиров катамарана на Волге

Бывший начальник отделения полиции речного порта Волгограда задержан по уголовному делу о гибели 11 человек при столкновении баржи с катамараном на Волге в 2018 году, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК.

«Задержан бывший начальник линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Волгоградского линейного управления МВД на транспорте. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»)», – передает ТАСС сообщение ведомства. Экс-полицейскому предъявлено обвинение, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По версии следствия, обвиняемый находился в дружеских отношениях с владельцем катамарана Дмитрием Хахалевым и знал, что судно не зарегистрировано, и владелец не имеет прав и необходимых навыков для управления им. При этом начальник отделения полиции «не устранил угрозу безопасности граждан» по причине личной заинтересованности.

11 июня 2018 года при столкновении катамарана с баржей в Волгограде погибли 11 человек.

После этого был задержан владелец лодочной станции, который не предотвратил выход катамарана в акваторию Волги.

До этого в СК заявили, что считают виновником столкновения с баржей в Волгограде владельца катамарана, управлявшего судном. Сообщалось также, что катамараном управлял экс-чиновник Дмитрий Хахалев.

Капитан баржи сообщил, что его команда до последнего пыталась уйти от столкновения с катамараном, а после – спасти тонущих людей.