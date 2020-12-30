Бесплатный доступ к социально значимым сайтам в России продлили на полгода

В России на полгода продлили эксперимент по бесплатному доступу на социально значимые сайты, соответствующий указ подписал глава Минцифры Максут Шадаев.

«Шадаев подписал приказ о продлении до 30 июня 2021 года «пилота» по предоставлению гражданам безвозмездного доступа к интернету для использования социально значимых сайтов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там отметили, что возможность бесплатно зайти на сайты актуальна в период пандемии коронавирусной инфекции. «Проект демонстрирует востребованность у граждан», – отметил замглавы Минцифры Олег Иванов.

К участию в проекте привлечены все операторы связи, работающие в России. Компании могли направить соответствующую заявку в министерство.

«С начала проведения эксперимента его участниками стали пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющие интернет 70% домохозяйств в России: «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Эр-Телеком». Позднее к ним присоединились виртуальный оператор мобильной связи «СберМобайл» и ряд региональных операторов», – сказали в Минцифры.

В список социально значимых ресурсов входит 371 сайт.