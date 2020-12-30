Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ Путин подписал закон о единой минимальной цене на табачные изделия Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом и Рождеством 30 декабря 2020, 12:24 Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин поздравил американского президента Дональда Трампа и избранного главу США Джо Байдена с Новым годом и Рождеством, сообщила пресс-служба Кремля. Президент России поздравил глав зарубежных государств и правительств с Рождеством и наступающим 2021 годом, сообщается на сайте Кремля. «В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством избранному президенту США Джо Байдену Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества», – говорится в сообщении. Путин выразил уверенность, что Россия и США при выстраивании двухсторонних отношений могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях. «Российский лидер поздравил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю рождественских и новогодних праздников и пожелал доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье, а всем гражданам США – счастья и процветания», – добавили в Кремле. Также глава государства поздравил с Новым годом королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В поздравлении Путин отметил, что сотрудничество способствовало бы решению ключевых проблем современности, укреплению безопасности и стабильности в Европе и в мире в целом. Ранее Путин провел телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином и обменялся с ним поздравлениями с Новым годом.

Песков назвал ошибкой высказывания Зеленского о ВОВ 27 декабря 2020, 17:45

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне. «Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы», – сказал представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. По его мнению, такие высказывания «сильно резанули не только слух, но и сердце не только [президента России Владимира] Путина, но и огромного количества ветеранов». «Да и вообще всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне – всех их сильно резануло, на самой Украине очень много таких», – уверен Песков. Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз. В Кремле отметили, что мнение Зеленского об ответственности СССР за начало Второй мировой войны наравне с нацистской Германией недопустимо. Президент Владимир Путин, комментируя эти его высказывания, заявил, что на двусторонних отношениях России и Украины такие заявления скажутся негативно. Путин также отметил, что и для самого Зеленского «ничего в этом хорошего нет». Песков раскрыл, что помогло урегулированию в Карабахе 27 декабря 2020, 15:15

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Поддержание президентом России Владимиром Путиным дружественных отношений с Азербайджаном и Арменией помогло достичь мирных договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этом урегулировании (ситуации в Нагорном Карабахе – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. Он также отметил, что «в нашем регионе Россия и Турция являются крупнейшими странами, которые могут и должны вносить значимый вклад в дела безопасности и стабильности в нашем регионе. По крайней мере, делать так, чтобы не было войны», передает РИА «Новости». По его словам, у Москвы и Анкары огромный комплекс двусторонних отношений. Взаимоотношения двух лидеров позволяют даже при разногласиях и конфликте интересов «выйти из ситуации гармонично». «Россия сыграла ключевую роль, чтобы прекратить кровопролитие», – отметил пресс-секретарь. По его словам, в 2020 году активные боевые действия у наших границ мировое сообщество не должно допускать. «В данном случае ответственная позиция Путина, его усилия, чтобы это остановить – они, конечно, дорогого стоят, их очень трудно переоценить», – добавил Песков. Он отметил, что этот вопрос удалось решить только благодаря поддержанию добрых и конструктивных отношений с Баку и Ереваном, основанных на взаимном уважении. «Мы никого не представляем (что должен был сказать Путин Баку и Еревану, чтобы остановить конфликт), потому что, действительно, президент занимался этим лично и много-много дней он провел с телефонной трубкой в руках», – сказал Песков. Общение, по его словам, было и с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в регионе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин решил вакцинироваться от COVID-19 29 декабря 2020, 12:34

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин принял решение вакцинироваться от коронавируса, глава государства сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да, действительно, сам президент сказал, что он принял решение вакцинироваться. Для этого было необходимо завершение всех испытательных формальностей для определенной возрастной категории. Они были завершены, собственно, на текущей неделе. Далее просто будем ждать решения президента, который сам сообщит в той форме, в которой он хочет, и в то время, в которое он посчитает целесообразным», – передает слова Пескова РИА «Новости». Он добавил, что пока неизвестно, в какой форме это будет происходить. Путин, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос о прививке от коронавируса, заявил, что сделает ее, как только это станет возможным. Ранее Минздрав одобрил вакцину от коронавируса «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. В Кремле дали оценку размышлениям Жириновского о преемнике Путина 29 декабря 2020, 13:34 Текст: Елизавета Булкина

Размышления отдельных политических деятелей о преемнике президента Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены и являются лишь рассуждениями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне РФ в политологических и иных примыкающих к ним кругах. Поэтому это было всегда и, наверное, так всегда и будет. Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу», – передает слова Пескова РИА «Новости». Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что преемниками Путина могут стать председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Песков пояснил, что Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, поэтому, наверное, его предположения на этом опыте и основываются. Представитель Кремля напомнил, что Путина неоднократно спрашивали о приемнике и он уже отвечал на этот вопрос. Ранее Путин призвал чиновников заниматься работой, а не искать ему преемников. Путин согласился с необходимостью рассмотреть индексацию пенсий для работающих 29 декабря 2020, 14:45

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Необходимо дополнительно рассмотреть возможность индексации пенсий для работающих россиян, согласился президент Владимир Путин с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. На встрече с главой государства Шмаков обратил внимание на вопрос о приостановленной индексации пенсий для работающих россиян. Он попросил Путина вновь вернуться к этой теме и поручить правительству рассмотреть этот вопрос, передает ТАСС. «Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», – ответил на это предложение Путин. В ходе встречи со Шмаковым российский лидер отметил, что практически все меры помощи бизнесу, принятые государством, связаны с поддержанием занятости. «Вы знаете, что очень многие, практически все наши меры поддержки так или иначе, а очень часто напрямую, связаны с сохранением числа работающих, с несокращением числа работающих», – передает слова президента РИА «Новости».



Путин добавил, что некоторые виды кредитов списываются целиком, «если сохраняется до 90% занятых». «Бизнес, имея в виду, что ситуация, в общем, сложной остается для них, просит нас, обращается в том числе и ко мне с просьбой изменить это соотношение и дать возможность не выплачивать полученные кредиты на поддержание занятости», – подчеркнул Путин. Глава ФНПР в свою очередь подтвердил, что большую часть рабочих мест в весенний период пандемии удалось сохранить. Сейчас ситуация, по словам Шмакова, сложнее, так как заболеваемость растет более высокими темпами.



«Но я уверен, что предпринятые меры не только по продолжению поддержки, но, самое главное, по уже полной отработке вакцин и их применению для массовой вакцинации, я думаю, безусловно, тоже будут способствовать и сохранению людей», – отметил он. Ранее Путин заявил, что 2020 год был непростым, эпидемия стала серьезным испытанием для людей, вызовом для экономики и социальной сферы, однако это не отменяет повестку развития страны. Песков рассказал, о чем россияне пишут Путину 29 декабря 2020, 19:47 Текст: Ксения Панькова

Формат прямой линии с президентом России Владимиром Путиным очень востребован, россияне пишут главе государства обо всем, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Формат этот очень востребованный. Он, во-первых, нужен для самого президента, он получает огромный срез, материал с информацией непосредственно от граждан. Не в меньшей степени этот формат востребован людьми. Они пишут президенту обо всем. Они, к сожалению, пишут президенту очень часто даже о том, что не должно касаться президента, что должно касаться управы района, но тем не менее, у нас так устроено» – сказал Песков телеканалу RTVI. Напомним, в этом году прямая линия с президентом была совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией Путина, которая состоялась 17 декабря. Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ 30 декабря 2020, 11:15

Фото: Pavel Golovkin/Pool/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Решения об ответных мерах будут согласовываться с МИДом. Генпрокурор сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе. Закон распространится в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменяет решение о мерах. Также законом предусмотрена возможность блокировки, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей. Блокировка и замедление трафика могут применяться вместе со штрафами. Блокировка ресурса будет полностью зависеть от возможностей самой платформы. 22 декабря депутаты Госдумы одобрили в основном чтении законопроект, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. Песков заявил, что у Путина есть «иммунитет» от нападок 27 декабря 2020, 15:24 Текст: Ксения Панькова

Информационные атаки идут на президента России Владимира Путина с Запада и изнутри страны последние 20 лет, иммунитет на это у него сформирован, и на инсинуации он не станет реагировать как «трепетный юнец», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Во-первых, это не последние месяцы. Атаки на Путина идут и с Запада, и изнутри на протяжении последних 20 лет, и за это время определенный иммунитет наверняка у президента сформировался. И он сам неоднократно говорил, что атаки атаками, главное, как человек работает. Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или, по-русски говоря, вранье – он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет», – сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1» в ответ на вопрос об отношении президента к нападкам на него, активизировавшимся в последние месяцы, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что реагировать на это «эмоционально, как какой-то трепетный юнец», президент России не станет. «Путина таким представить себе просто невозможно. Он гораздо более устойчив, чем сила вот этих всех огрызаний кого-то там извне или тех, кто хочет его как-то уколоть», – сказал Песков. Ранее Песков заявил, что Путин привьется от коронавируса. По его словам, Путин сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и ждал завершения всех формальностей. Анонсирован фильм о визите Путина в Сирию 29 декабря 2020, 00:24 Текст: Антон Антонов

Канал «Россия-1» сообщил, что покажет документальный фильм Евгения Поддубного о визите главы российского государства Владимира Путина в Сирию. Премьера запланирована на 7 января. В фильме обещают раскрыть, какие «легенды» обеспечивали визит и прикрывали маршрут передвижения Путина по Дамаску. В качестве основных «действующих лиц» фильма также указаны глава Минобороны России Сергей Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и другие. «Насколько высока была вероятность угрозы безопасности первого лица государства в узких кварталах Старого города? Почему объектами для посещения были выбраны христианские святыни Дамаска?», – говорится в сообщении канала, который также обещал рассказать, «какое значение имела эта поездка не только для Сирии и Ближнего Востока, но и для России», передает ТАСС. Путин посетил Дамаск в январе. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска. Членам Совбеза России запретили иметь счета за рубежом 28 декабря 2020, 20:42 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий членам Совета Безопасности России иметь двойное гражданство и счета за рубежом. Указом вносится ряд изменений в положение о Совете безопасности России и положение об аппарате Совбеза, передает РИА «Новости». В частности, согласно указу, заместителем председателя Совета безопасности России, секретарем Совбеза России и членами СБ (в том числе постоянными) «могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства». Зампреду, секретарю и членам Совбеза (в том числе постоянным) также запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличность и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России. Путин указом уточнил определение Совета безопасности России, теперь в документе отмечается, что это конституционный совещательный орган, содействующий главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства. В предыдущей редакции положения о Совете безопасности, утвержденной президентским указом от 7 марта нынешнего года, СБ России определялся как конституционный совещательный орган, осуществляющий подготовку решений президента России по вопросам безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности России, а также по вопросам международного сотрудничества в обеспечении безопасности. Отмечается, что Совбез России будет предлагать президенту страны меры по поддержанию гражданского мира в ней, охране суверенитета России, ее независимости и государственной целостности. Также Совбез будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов России по исполнению решений президента, касающихся, в том числе, вопросов поддержания гражданского мира и согласия в стране, охране ее суверенитета, независимости и государственной целостности. Задачи Совбеза расширяются и в том, что он будет заниматься прогнозированием, выявлением, анализом и оценкой не только военной опасности и военной угрозы, но и других внутренних и внешних угроз, и вырабатывать меры по их нейтрализации. В число функций Совбеза включено рассмотрение этих же вопросов, а также вопросов пресечения действий, направленных на отчуждение части территории России и призывов к таким действиям. Кроме того, функциями СБ России обозначено рассмотрение вопросов о состоянии правопорядка и законности в стране, об эффективности принимаемых мер по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, противодействию терроризму и экстремизму; подготовка проектов указов и распоряжений президента России по вопросам обеспечения национальных интересов и национальной безопасности, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, организации обороны и осуществления контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Ранее Путин подписал пакет законов, согласно которым судьи могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства России или приобретении иного, а также если совершили порочащий честь поступок. Путин присвоил Векслеру звание заслуженного артиста России 28 декабря 2020, 21:19 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин присвоил актеру Московского театра на Таганке Сергею Векслеру почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Госнаград также удостоены вице-президенты Российской академии наук Алексей Хохлов и Ирина Донник, а также заместитель президента РАН Владимир Иванов. «За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией» орденом Пирогова награждена академик Российской академии наук (РАН) Елена Голухова, – передает ТАСС, ссылаясь на указ президента. Орденом Пирогова также награжден замглавы минздрава России Евгений Камкин, кроме того, несколько чиновников и сотрудников компаний удостоены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Послам России в Сирии и Узбекистане Александру Ефимову и Владимиру Тюрденеву будет вручен орден Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу, а орден Дружбы – послу в Турции Алексею Ерхову. Путин восстановил систему вытрезвителей в России 29 декабря 2020, 21:52 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. Также подписан закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители. В соответствии с документом, за органами государственной власти субъектов России и органами местного самоуправления закрепляются «полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам», передает РИА «Новости». Такие учреждения будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. По мнению законодателей, ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тыс. рублей, при этом цену будет устанавливать каждый регион. Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД. Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Также Путин подписал федеральный закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений. Законом устраняется пробел правового регулирования и наделяет сотрудников полиции по согласованию с Минздравом полномочиями доставлять указанную категорию граждан в специализированные учреждения, оказывающие помощь гражданам в состоянии опьянения. «В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных или региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», – отмечалось ранее в пояснительной записке к проекту закона. 22 декабря Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. Законопроект о возвращении вытрезвителей был подготовлен в мае комитетом Совета Федерации по социальной политике. Газета ВЗГЛЯД оценила предложение о возвращении вытрезвителей в России. Путин запретил снижать МРОТ 29 декабря 2020, 23:58 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем указывается, что с 2021 года соотношение МРОТ и «медианной заработной платы устанавливается в размере 42%». С 1 января МРОТ будет 12792 рубля в месяц. В дальнейшем его величина будет определяться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год, но МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения России на очередной год. С 2021 года соотношение величины прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год составит 44,2%, его величину будут пересматривать как минимум раз в пять лет. Величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже его величины в текущем. При этом ко второму чтению в закон добавили запрет снижать МРОТ даже при снижении размера медианной зарплаты, передает РИА «Новости». Напомним, Путин заявлял, что вопрос о МРОТ «очень чувствительный и затрагивает практически всех работников». Величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по России, прожиточного минимума пенсионеров – 86%, прожиточного минимума детей – 97%. Кремль объяснил, почему Путин пока не привился от COVID-19 28 декабря 2020, 13:32

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Тот факт, что президент Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса, не отражается на доверии населения к российской вакцине от COVID-19, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, отражается ли «промедление Путина» на доверии к российской вакцине, передает РИА «Новости». «Никоим образом! Никакой связи мы здесь не усматриваем. А после заключения Министерства здравоохранения по одной вакцине, потом последуют другие вакцины, собственно, потом уже и президент примет решение, он об этом говорил», – сказал он. Представитель Кремля напомнил, что в регионах страны вакцинация уже началась. «Во все российские регионы уже направлены первые, а в ряд регионов и последующие партии вакцины. Нарастающими темпами этот процесс будет осуществляться», – добавил он. По словам Пескова, Путин не мог строить конкретные планы вакцинации от коронавируса без заключения Минздрава о безопасности «Спутник V» для лиц старше 60 лет. «Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию. Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, но сам об этом скажет, когда и как это произошло», – сказал он. Пресс-секретарь добавил, что президент сам примет решение, когда и как сообщить о вакцинации. Ранее Песков заявил, что президент России будет прививаться от коронавируса, он ждал завершения всех формальностей. Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания граждан старше 60 лет. Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Путин и Си Цзиньпин подчеркнули единство подходов к отстаиванию исторической правды 28 декабря 2020, 17:48 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин с председателем Китая Си Цзиньпином в ходе телефонного разговора подчеркнули единство подходов стран к отстаиванию исторической правды и итогов Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Кремля. «Дана высокая оценка двусторонним связям, констатировано, что они достигли наивысшего уровня в истории и носят подлинно взаимовыгодный характер. В контексте 75-летия Победы во Второй мировой войне подчеркнуто единство подходов России и Китая к отстаиванию исторической правды и итогов войны», – говорится в сообщении. В пресс-службе сообщили, что в ходе разговора глав России и Китая отмечены эффективные совместные усилия профильных ведомств двух стран по борьбе с пандемией коронавируса. Также указано на важность кооперации при разработке и производстве вакцин. «С учетом исполняющегося в 2021 году 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия по всем направлениям, включая реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации)», – отмечается в сообщении. Отдельное внимание, как отметили в пресс-службе, уделено проведению Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества (2020–2021 годы «Выражена также готовность активизировать координацию шагов на международной арене в интересах поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном масштабе», – добавили в Кремле. Ранее сообщалось, что главы государств тепло поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и подвели итоги развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в уходящем году.