Посол Британии прибыла в МИД России

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади.

Темой беседы в ведомстве, как ожидается, станет ситуация вокруг введенных британскими властями санкций в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, передает ТАСС.

Ранее в МИД в связи с санкциями ЕС против России из-за Навального были вызваны дипломаты Франции, Германии и Швеции.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.