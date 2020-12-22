Дипломаты Франции, Германии и Швеции покинули здание МИД

Посол Франции Пьер Леви, постоянный заместитель посла Германии во всех сферах деятельности Беате Гжескии, а также представитель дипмиссии Швеции покинули здание МИД России, куда дипломатов вызывали в связи санкциями Евросоюза против России из-за дела Алексея Навального.

Дипломаты от комментариев отказались, передает РИА «Новости».

Первым здание на Смоленской площади покинул представитель посольства Швеции, за ним вышла зампосла ФРГ и позже посол Франции.

Ранее дипломаты были вызваны в российское внешнеполитическое ведомство в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.