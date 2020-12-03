По факту гибели российского военного в Абхазии возбудили дело

Военный следственный отдел Следственного комитета России возбудил уголовное дело по факту гибели 24 ноября в Абхазии военнослужащего российской военной базы, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного военного округа (ЮВО).

«В связи с данным фактом в 105-м военном следственном отделе СК РФ возбуждено уголовное дело. Кроме того, 152-й военной прокуратурой гарнизона организовано проведение надзорных мероприятий в сфере исполнения должностными лицами законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих», – передает ТАСС сообщение пресс-службы военной прокуратуры ЮВО.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что российский военнослужащий погиб в Абхазии в результате наезда грузового автомобиля при буксировке, правоохранительные органы России проводят расследование.