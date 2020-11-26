В Абхазии погиб российский военный-контрактник

Российский военнослужащий погиб в Абхазии в результате наезда грузового автомобиля при буксировке, правоохранительные органы России проводят расследование, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«В результате нарушения требований безопасности при выполнении буксировочных работ на автомобильной технике в парке, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на военнослужащего, занимавшегося обслуживанием техники. Военнослужащий получил травмы несовместимые с жизнью», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы

Отмечается, что по факту смерти военнослужащего по контракту комиссия командования российской военной базы и правоохранительные органы России проводят расследование.

В понедельник в Минобороны России сообщили, что российский офицер получил ранение в результате взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе.