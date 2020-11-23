Российский офицер получил ранение при взрыве мины в Карабахе

Российский офицер получил ранение в результате взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что 23 ноября совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих в составе российских миротворцев, представителей ВС Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного комитета Красного Креста вели поиски погибших в Тертерском районе, передает РИА «Новости».

«В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины», – говорится в сообщении военного ведомства. «В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести. Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет», – сообщили в Минобороны.

Отмечается, что совместные группы, созданные по инициативе командования российских миротворцев для поиска и передачи тел погибших в ходе конфликта, работают более недели слаженно и эффективно. Отмечается, что все найденные тела погибших передаются сторонам для захоронения.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. 21 ноября министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян подписали документы, регламентирующие действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.