Комендантский час в Турции решили не распространять на иностранных туристов

Комендантский час, которые турецкие власти ввели из-за роста числа случаев коронавируса в стране, не будет распространяться на иностранных туристов, ужесточение противоэпидемических мер не планируется, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

«Ограничительные меры, принятые Турции в связи с пандемией, туристов не касаются, поэтому комендантский час тоже к ним не относится. Будут ли ужесточаться меры противодействия пандемии? Не будут, поскольку мы начинаем брать ситуацию под контроль», – цитирует РИА «Новости» Эрсоя.

По его словам, в ближайшее время в Турции начнется применение вакцины от коронавируса. «Первый этап подготовки к вакцинированию мы закончили, в Турцию доставят 50 млн доз вакцины, и государство на бесплатной основе в быстром режиме начнет вакцинацию – буквально в течение 7-10 дней. Мы надеемся, что после этого число заболеваний COVID-19 быстро пойдет на спад, и в течение месяца проблема пандемии будет решена», – добавил он.

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничительных мерах из-за роста числа случаев коронавируса в стране. Бани, сауны, бассейны, спортзалы со вторника приостановили работу, в торговые центры пропускают определенное число посетителей и только по цифровому коду. Комендантский час действует с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.

Напомним, 20 ноября МИД Турции заявил, что в Турции иностранным туристам, в том числе россиянам, не требуется соблюдать комендантский час, введенный для борьбы с COVID-19, а ресторанам и барам при отелях разрешено работать для постояльцев в прежнем режиме.