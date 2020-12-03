В России оценили угрозу МВД Франции закрыть 76 мечетей

«Задача французских властей – восстановить республиканские принципы в обществе, шокированном нечеловеческими злодеяниями радикальных исламистов», – заявил газете ВЗГЛЯД франковед Сергей Федоров. Так он прокомментировал угрозу главы МВД Франции Жеральда Дарманена закрыть 76 мечетей, подозреваемых в «попрании принципов Французской Республики».

«Французские власти стремятся поставить барьер между исламистами-радикалами и французским обществом. Зачастую имамы, которые проповедуют в мечетях Франции, даже не говорят на французском языке. Можно лишь догадываться, что именно они внушают мусульманам. Именно поэтому французское правительство старается сделать так, чтобы в обществе, шокированном нечеловеческими злодеяниями, доминировали республиканские и светские принципы», – сказал ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.

Федоров также отметил проблему нелегальной миграции во Франции, которая особенно остро заявляет о себе в последнее время. «Десятки тысяч мигрантов ежегодно пытаются получить статус беженца от французских властей, однако это удается лишь четверти из них. Тех же, кто нелегально остается в стране, насчитывается около 300-400 тыс. человек – некоторые из них радикализуются и становятся исполнителями терактов. В сегодняшних условиях власти Франции обязательно должны навести порядок среди нелегалов», – подчеркнул собеседник.

Эксперт предположил, что действия французских властей повлекут за собой «крайне негативную реакцию Турции». «Турция выразит недовольство ущемлением прав мусульман во Франции. Европейские же страны, скорее всего, поддержат Париж, ведь они сами сталкиваются с такой проблемой. Однако во Франции мусульманская община самая большая в Европе, а значит, вопрос радикализма там стоит наиболее остро», – заключил Федоров.

Ранее министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен объявил о намерении государственных служб провести «массированную и беспрецедентную акцию по борьбе с попранием принципов Французской Республики». Глава МВД Франции уточнил, что в этой связи «в ближайшие дни будет проведен контроль 76 подозреваемых в этом мечетей». «И те, которые следует закрыть, мы закроем», – подчеркнул министр.

Напомним, 29 октября три человека погибли и несколько пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом около церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Одной из жертв – 70-летнему пенсионеру – нападавший отрезал голову. Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози назвал нападение «исламофашизмом».

Кроме того, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом, высказав идею о необходимости создания организации, которая позволит построить в республике «просвещенный ислам». Он призвал «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». В связи с этим Франция решила запретить турецкие националистические организации. В ответ турецкий лидер Тайип Эрдоган заподозрил президента Франции в желании «рассчитаться» с мусульманами, предложив в свою очередь приравнять исламофобию к антисемитизму. Эксперты констатировали начало религиозного конфликта во Франции.

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