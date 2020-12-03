Власти Франции заподозрили 76 мечетей в антигосударственной пропаганде

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен объявил о намерении государственных служб провести «массированную и беспрецедентную акцию по борьбе с попранием принципов Французской Республики».

«В соответствии с моими распоряжениями государственные службы начнут массированную и беспрецедентную акцию по борьбе с попранием принципов Французской Республики», – приводит слова Дарманена ТАСС.

Глава МВД Франции уточнил, что в этой связи «в ближайшие дни будет проведен контроль 76 подозреваемых в этом мечетей». «И те, которые следует закрыть, мы закроем», – подчеркнул министр.

Накануне во французском городе Бретеньи-сюр-Орж под Парижем осквернили мечеть.

Напомним также, 29 октября три человека погибли и несколько пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом около церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Одной из жертв – 70-летнему пенсионеру – нападавший отрезал голову. Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози назвал нападение «исламофашизмом».

Кроме того, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом, высказав идею о необходимости создания организации, которая позволит построить в республике «просвещенный ислам». Он призвал «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». В связи с этим Франция решила запретить турецкие националистические организации. В ответ турецкий лидер Тайип Эрдоган заподозрил президента Франции в желании «рассчитаться» с мусульманами, предложив в свою очередь приравнять исламофобию к антисемитизму. Эксперты констатировали начало религиозного конфликта во Франции.

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