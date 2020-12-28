Российский беспилотник «Орион» впервые применил управляемые ракеты

Беспилотный летательный аппарат «Орион» первым из российских дронов провел пуски малогабаритных управляемых ракет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках ведущихся испытаний комплекса вооружения для беспилотных летательных аппаратов беспилотник «Орион» провел на полигоне эффективную стрельбу управляемыми ракетами по наземным мишеням. Таким образом, данная машина стала первым российским беспилотником, применившим оружие такого типа», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, на испытаниях «Орион» отработал применение управляемых планирующих авиационных бомб. Массовое поступление «Ориона» в войска «восстановит паритет с вероятным противником в этом классе техники», подчеркнул источник.

Ранее Минобороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.

О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников.