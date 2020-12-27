Песков назвал санкции против «Северного потока – 2» рейдерской атакой

Санкции против проекта «Северный поток – 2» неприкрытой рейдерской атакой – неприкрытая рейдерская атака, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Давайте возьмем «Газпром», который работает вместе со своими европейскими партнерами над «Северным потоком – 2». Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против «Северного потока – 2». А как это еще назвать?» – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», передает «Вести.RU».

По его словам, при этом методичная работа над газопроводом продолжается, и «все равно удается продолжать работать, приближаться к финалу этого проекта».

Напомним, американские власти планируют ввести новый пакет санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».

Несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.

В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Там также подчеркивали, что «Северный поток – 2» является приоритетным для России проектом.

В германском Бундестаге говорили, что не Соединенным Штатам решать, пойдет ли российский газ по «Северному потоку – 2».

Между тем 22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток – 2», она готова к вводу.

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» является выгодным проектом для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2». Путин также говорил, что «Северный поток – 2» уже практически завершен.