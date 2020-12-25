Арбатова объяснила унизительность слов якутского депутата о декольте министра

К сожалению, за неприличное высказывание о декольте в адрес министра якутскому депутату ничего не будет, кроме общественного порицания, сказала газете ВЗГЛЯД психоаналитик, активная деятельница феминистского движения Мария Арбатова.

В ходе онлайн-совещания министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких выступила с проектом закона, но депутат Петр Аммосов заявил, что не слушал доклад, поскольку отвлекся на ее декольте. После инцидента мандатной и регламентной комиссии поручили провести проверку на предмет нарушения положения о депутатской этике со стороны мужчины.

«В наше стране, к сожалению, не предусмотрены законом никакие карательные меры в области сексизма, нарушения личных границ и унижения друг друга на работе, что у детей называют нелюбимым мной термином «буллинг». Поэтому, на мой взгляд, депутату достанется в качестве наказания лишь общественное порицание, это попытка объяснить населению, из-за чего возник прецедент», – говорит Арбатова.

Она подчеркивает, что любая внешность неприкосновенна – вне зависимости от цвета кожи, манеры одеваться, физических недостатков и другого. Если же человек нарушает общественный порядок, то это компетенция полиции. Но когда один пожилой человек начинает унижать молодого человека, который явно с ним поставлен в неравные условия, учитывая возрастные ограничения, то это обычный скандал и разговоры о хамстве, сексизме – и никаких штрафных санкций.

«К сожалению, Россия очень медленно вылезает из патриархального скотства. И в этом смысле мы очень сильно отстаем от цивилизованного общества, и это довольно стыдно. В принципе считается, что у нас такая советская модель, где бабушки сидят у подъезда и обсуждают каждую короткую юбку. Хотя и бабушки уже не сидят, и юбок вообще может не быть, но, тем не менее, эта система контроля за женской одеждой находится в бессознательном у общества», – считает собеседница, добавив, что где-то, например в Чечне, к дамским нарядам применяются очень строгие правила, а где-то женщины отстаивают свои права и к ним относятся с пониманием.

То есть на разных стадиях, по мнению Арбатовой, российское общество по-разному контролирует одежду женщин, потому что именно женское тело «контролируется патриархатом». Хотя уже давно следует понять, что одежда – это язык, на котором люди обращаются к миру.

«Вот она пришла, и ее наряд говорит: «Я красивая, молодая, у меня прекрасная фигура». Язык ее одежды говорит, что декольте в нашей стране не табуировано. А на это ей выдают преграду в виде невоспитанного хамского человека, за которым стоит какой-то конфликт с ней. То есть он унижает ее не как профессионала, а как женщину. В этом-то и есть основной сексизм», – подытожила Арбатова.

Позже Аммосов сказал, что не намерен извиняться за свои слова, поскольку не предъявлял прямых обвинений, а лишь указал на открытую часть тела, «чтобы кто-нибудь из вышестоящих, кто отвечает за этику гражданского служащего, посмотрел на вид министра».