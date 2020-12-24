ЕК предупредила британцев о потерях с 2021 года из-за Brexit

Граждане Великобритании с начала 2021 года потеряют свободу работы, обучения, а также начала бизнеса и проживания в Евросоюзе, но визы британским путешественникам в ЕС нужны будут для пребывания более 90 дней за полгода, свидетельствуют материалы Еврокомиссии.

ЕК отмечает, что, даже несмотря на новое соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, между сторонами с начала года произойдут большие изменения.

«Закончится свободное передвижение людей: граждане Великобритании больше не будут иметь свободы работать, учиться, начинать бизнес или жить в ЕС. Им потребуются визы для длительного пребывания в ЕС. Будет применяться пограничный контроль, в паспортах необходимо будет ставить печати», – передает РИА «Новости» сообщение ЕК. Исходя из материалов, визы будут необходимы для пребывания более 90 дней за период 180 дней.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг официально объявили о достижении соглашения между Брюсселем и Лондоном о партнерстве и свободной торговле после Brexit. Соглашение включает сохранение свободной торговли и безвизового перемещения, а также, как отметили в Брюсселе, «сбалансированный» доступ к морским ресурсам. Кроме того, стороны смогут координировать санкционную политику. По словам источника Reuters, Лондон добился того, что Европейский суд не будет иметь власти при разрешении споров, которые в будущем могут возникнуть у Великобритании и Евросоюза. При этом днем ранее сообщалось, что британская сторона пошла на «огромные уступки» в переговорах, в том числе в спорном вопросе рыболовства.