Раскрыты условия «развода» ЕС и Британии

Соглашение Евросоюза и Великобритании об отношениях после Brexit включает сохранение свободной торговли и безвизового перемещения, а также «сбалансированный» доступ к морским ресурсам, сообщил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. Кроме того, стороны смогут координировать санкционную политику.

«Соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам», – приводит его слова ТАСС.

«Соглашение включает сбалансированный доступ к рынкам на основании согласованных регуляторных норм», – добавил Барнье. По его словам, Великобритания не согласилась на выработку общих с ЕС позиций по внешней политике и обороне, но поддержала синхронизацию санкционных режимов.

Барнье назвал соглашение «амбициозным и справедливым», отметив, что оно не предусматривает пошлин и квот. Он добавил, что для Евросоюза это соглашение о свободной торговле «нового поколения». Соглашение, отметил переговорщик, предусматривает сотрудничество ЕС и Великобритании в науке, инновациях, ядерной безопасности, передает РИА «Новости».

«Несмотря на соглашение, будут реальные изменения через несколько дней, с 1 января, которые, как следствие Brexit, повлияют на жизнь многих людей и деятельность компаний. Но мы также построили новое партнерство для будущего», – отметил он.

В свою очередь глава МИД королевства Доминик Рааб после достижения торгового соглашения по Brexit сообщил, что Великобритания возвращает контроль над своими законами, границами, рыбой и торговлей. «У нас соглашение без пошлин и квот с ЕС, и дружественное сотрудничество продолжится», – написал Рааб в Twitter.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг официально объявили о достижении соглашения между Брюсселем и Лондоном о партнерстве и свободной торговле после Brexit. По словам источника Reuters, Лондон добился того, что Европейский суд не будет иметь власти при разрешении споров, которые в будущем могут возникнуть у Великобритании и Евросоюза. При этом днем ранее сообщалось, что британская сторона пошла на «огромные уступки» в переговорах, в том числе в спорном вопросе рыболовства.